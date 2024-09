Serena Bortone va da Gramellini su La7

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 settembre 2024)torna in TVdalla concorrenza! Questa sera, l’ex volto di Rai 3 sarà tra gli ospiti di In Altre Parole a La7. Per la puntata di debutto della seconda edizione, Massimoha deciso di partire anche dall’ex conduttrice di Che Sarà che, fino allo scorso giugno, era la sua diretta concorrente. Il programma, che andava in onda ogni sabato e domenica nell’access di Rai 3, come è noto non tornerà in onda dopo gli attriti tra lae la Rai. Come vi abbiamo anticipato, la conduttrice da lunedì approderà a Radio2 con il nuovo programma pomeridiano 5 in Condotta. Prima, però, farà un salto dal collega, da cui peraltro lo scorso anno ha ereditato lo slot del sabato dopo il suo passaggio da Rai 3 a La7. In Altre Parole 2024/2025: i primi ospiti Nella prima puntata della nuova edizione, in onda questa sera dalle 20.35 alle 23.