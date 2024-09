Mike Flanagan rivela | Per il mio funerale voglio sorrisi e spaventi improvvisi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024) Durante un'intervistahato che per il suovorrebbe vederee jump scare, come nei suoi film più acclamati Lo scrittore e registane sa qualcosa di vita e di morte. Per anni ha utilizzato il genere horror per esplorare a fondo questo tema attraverso serie limitate come "The Haunting of Hill House" e "La Caduta della casa degli Usher". Oltre a film come "Oculus" e l'adattamento di "Doctor Sleep" di Stephen King. Per il suo ultimo film, "The Life of Chuck", un altro adattamento di King recentemente presentato in anteprima al TIFF,abbandona i suoi solitiper una narrazione molto più fantasiosa che tuttavia affronta i dilemmi della mortalità con lo stesso tipo di