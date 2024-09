Lega e Fratelli d’Italia mettono gli occhi sulla FIGC | ecco il perché

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 14 settembre 2024)cercano di conquistare la guida della, attualmente presieduta da Gabriele Gravina. Inizia la battaglia politica per il controllo del calcio italiano.puntano la loro attenzione, in quella che sembra essere una strategia per conquistare il controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, attualmente presieduta da Gabriele Gravina.: cosa succederà alle prossime elezioni 2025? Notizie.com foto AnsaIl mondo politico e quello sportivo si intrecciano nuovamente, con i partiti della maggioranza che mirano a influenzare uno degli organismi più importanti del calcio italiano. Nonostante Gravina mantenga ancora stretto e deciso il suo ruolo, si delinea uno scenario di tensione e cambiamento ai vertici del calcio nazionale.