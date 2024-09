Juventus secondo 0-0 e quarto clean sheet | l’Empoli si conferma imbattuta e solida

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Lafrena ancora, ma restae trova ilconsecutiva. Ad Empoli un mix di emozioni: dopo lo 0-0 con la Roma in casa, gli uomini di Thiago Motta sono inchiodati nuovamente sul pareggio a reti inviolate al Castellani. Allo stesso tempo però la porta bianconera siimpenetrabile: solo cinque volte nella storia, la Juve ha trovato ilnelle prime quattro giornate. L’ultima con Allegri nel 2014/15, prima ancora nel 1986/87, 1983/84 e 1965/66. Una piccola consolazione per i bianconeri. Alla fine èa sorridere in questa sfida tra la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo avvio di campionato (, 90%) e quella con la percentuale più bassa nello stesso fondamentale (i toscani col 71%).