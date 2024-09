Intelligenza artificiale come la immaginiamo tra 10 anni? Padre Benanti Commissione Ai | Rischiamo un nuovo colonialismo digitale e cognitivo ecco lo scenario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “di dar vita a une non è detto che questo non porti tensioni insopportabili a livello globale”. Per fortuna che Paoloè “ottimista per contratto”,dice lui che è frate francescano del Terzo Ordine Regolare (TOR), prima che docente universitario di neuroetica, bioetica e teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma e, da gennaio 2024, membro del New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite, mentre in Italia guida lasull’per l’informazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Onu, spiega a ilfattoquotidiano.