Frostpunk 2 mostra il suo filmato iniziale

(Di sabato 14 settembre 2024)2 è alle porte e, per festeggiare, 11 bit studios ha deciso di presentare un trailer cinematografico che colma il divario tra il primo e il secondo capitolo della sua acclamata serie di sopravvivenza sociale e di costruzione di città.Il video, che funge da introduzione cinematografica del sequel, offre uno sguardo toccante all’anziano e stanco Capitano del primo capitolo, che nel fiore degli anni “teneva insieme New London”. Dopo 30 anni di incessanti perdite di vite umane, il fatiscente Impero Britannico si aggrappa ancora alla sopravvivenza, ma quando l’ultimo respiro del Capitano lascia il suo corpo, si rende conto che la mera sopravvivenza non è più sufficiente nel mondo attuale.