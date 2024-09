F1 Russell brucia Leclerc per 13 millesimi in FP3 a Baku Estremo equilibrio verso le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di Georgela terza sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian 2024, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes è stato il più veloce nel time-attack con gomme soft, ma i distacchi sono minimi e l’continua a regnare sovrano tra i top team in vista dellesul circuito cittadino di. 1’42?514 il tempo siglato quasi allo scadere del turno da, che ha scavalcato in classifica di soli 13la Ferrari di uno Charlesancora in grande spolvero tra i muretti di una delle piste più impegnative e selettive del campionato. Buoni segnali dunque per la Rossa, che si candida ad un ruolo da protagonistale prove ufficiali e la gara di domani.