F1 GP Azerbaijan Verstappen | Dopo il primo giro in Q1 sapevo già sarebbe stato difficile

(Di sabato 14 settembre 2024) “il mioin Q1,già che”. Così Maxal termine delle qualifiche del GP dell’, che ha concluso in sesta posizione. “Avevamo cambiato un paio di cose nella macchina, e questo causava molto bouncing nella parte posteriore della macchina quando si entrava e si usciva da una curva. È. In Q2 è andata ancora relativamente bene, ma la macchina non si sentiva bene e non sono riuscito a ottenere il massimo. Avevo troppo sovrasterzo, e non vuoi che accada su un circuito cittadino“. Sul Q3: “Nel corso delrun ho fatto un errore all’ultima curva, all’uscita. Nel run successivo ho avuto troppi problemi di bouncing. Se non sei completamente a tuo agio, non puoi attaccare. Abbiamo cambiato alcune cose e sappiamo qual è il problema. Questa è una delusione“.