Elodie lo spacco della gonna è profondissimo | vietata ai minori sul palco | Guarda

(Di sabato 14 settembre 2024) Un look sexy ma allo stesso tempo elegante quello sfoggiato dasuldei Tim Music Awards. Nella serata dedicata ai premimusica, presentata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada all'Arena di Verona, la cantante si è presentata sulcon un abito lungo, unanera con un profondodavanti che le ha permesso di mettere in mostra le gambe. Sopra un busto rigido in nero lucido e top bianco con decori di fiori neri. Make up leggero e capelli sciolti sulle spalle. La sua esibizione, sulle note di "Black Nirvana", il suo ultimo successo estivo, ha lasciato tutti senza fiato. Tutti positivi i commenti sotto al videoperformance, pubblicato dalla cantante stessa su Instagram. "Come sei bella", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Elodea, non ci sono parole".