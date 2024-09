Devastante alluvione | ci sono morti e decine di sfollati Alberi caduti e distruzione ovunque

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Una violentaha colpito pesantemente alcune zone della Romania, causando almeno cinquee numerosi. L’intensa ondata di maltempo ha seminato devastazione in diverse località, con venti fortissimi che hanno abbattutoe precipitazioni torrenziali che hanno provocato allagamenti massicci e blocco delle strade. Bilancio e Danni Le aree più colpite includono le località di Pechea, Draguseni, Costache Negri, e Corod nelle contee di Galati e Vaslui. Le immagini diffuse sui social mostrano soccorritori in azione, inclusi alcuni che, grazie all’uso di una scialuppa di salvataggio,riusciti a mettere in salvo un uomo anziano.stati 95 i soccorsi effettuati dai pompieri e dai sanitari, come riportato da Fanpage.