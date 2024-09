Da Pasotti a Capotondi Politeama su il sipario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Sta per partire una nuova stagione, l’ottava, deldi Tolentino: 17 appuntamenti tra musica - sia classica che jazz o pop - teatro e danza, da sabato 21 settembre a sabato 10 maggio. "Armonie in scena" è il titolo della stagione 2024-2025, presentata ieri in conferenza dal direttore Massimo Zenobi. Ilè gestito dalla Fondazione Franco Moschini, quindi a dare il la è stata Melania Moschini, in rappresentanza del padre: "Papà ha la cultura nel cuore. Io stesso cerco di trasferire questo messaggio nel quotidiano".