Como-Bologna 2-2 Italiano rimonta con i cambi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 –mancano l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Finisce in parità, 2-2, per una partita che può essere suddivisa in due: primo 70’ minuti di dominio del, due volte a segno con l’autorete di Casale e il gol di Cutrone, finale di match a tinte rossoblù che la pareggiano prima con Castro e poi con Iling-Junior, entrambi subentrati nella ripresa. Le scelte di Fabregas ePer la prima volta Fabregas punta su Audero tra i pali, in difesa spazio a Dossena e Kempf da centrali, con Iovine e Alberto Moreno da terzini. In mediana tocca a Sergi Roberto e Perrone, esordio dal 1’ per Nico Paz sulla trequarti con Strefezza e Fadera ai suoi lati, davanti Cutrone vince il ballottaggio con Belotti.