Calcio Serie A | Empoli-Juventus 0-0

(Di sabato 14 settembre 2024) 19.52 Secondo pareggio di fila per lae anche per l'. Al 'Castellani' finisce 0-0 una partita che porta i bianconeri provvisoriamente in testa a 8 punti e i toscani a quota 6. Primo tempo su ritmi lenti. Bisogna attendere il 36' per l'incornata di Gatti che chiama Vasquez alla deviazione volante. Ancora il portiere degli azzurri in evidenza a inizio ripresa: prima chiude su Vlahovic innescato da un passaggio di Nico Gonzalez, poi para su conclusione di Koopmeiners. La Juve assedia l', ma il gol non arriva.