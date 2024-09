Brasile-Belgio oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) A che ora e come seguire, incontro valevole per la fase a gironi dellasul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La squadra sudamericana si affida al braccio del diciottenne Joao Fonseca e all’esperienza di Thiago Monteiro, oltre a poter contare sulla presenza di un doppio molto collaudato come quello formato da Rafael Matos e dall’ex numero uno di specialità Marcelo Melo. Dall’altra parte, invece, i riflettori sono puntati sul top ottanta Zizou Bergs, Raphael Collignon e il diciannovenne Alexander Blockx, che contro l’Italia ha decisamente ben figurato nell’incontro disputato contro il nostro Matteo Berrettini. Si preannuncia come al solito competitiva anche la coppia composta da Sander Gille e Joran Vliegen.