Alla guida nazionale dei tessili di Confartigianato il pratese Moreno Vignolini

(Di sabato 14 settembre 2024) PRATO – Un toscano,doc,della categoriadi. Una conferma per acclamazione quella di, che il 13 settembre ha visto rinnovare la totale fiducia nei suoi confronti nel ruolo di presidente del consiglioha presentato il suo programma riassumendo quanto fatto nel precedente mandato e indicando le nuove strategie che seguiranno alcuni driver cardini: dossier europei in materia di economia circolare, eco-design, Epr ed end of Waste, promozione e lo sviluppo delle imprese, valorizzazione delle filiere produttive, attenzione sulla formazione dei dipendenti, tutela delle produzioni made in Italy. “Accolgo questa conferma con soddisfazione – dice– La considero un riconoscimento non solo perImprese Prato ma anche per il nostro distretto e le sue imprese.