A Firenze il primo atto della stagione di pallavolo maschile con la Supercoppa

(Di sabato 14 settembre 2024)per la nuovadi SuperLegadi. A Palazzo Vecchio, è stata presentata la ventinovesima edizione, in programma il 21 e 22 settembre a Palazzo Wanny. Una squadra tra Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino e Vero Volley Monza avrà la possibilità, in occasionefinale di domenica 22 settembre, di alzare al cielo iltrofeo dell’annata sportiva. L’evento è organizzato dalla LegaSerie A in collaborazione con la Fipav Toscana e la Fipav, con il patrocinioRegione Toscana e del Comune di. Tutti i match si disputeranno a Palazzo Wanny. La prima semifinale in programma (15.30) è Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza, la seconda (18) Itas Trentino-Vero Volley Monza. La finale si giocherà alle 18 del 22 settembre.