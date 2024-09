X Factor 2024 | i nuovi giudici hanno già fatto dimenticare la precedente edizione? Le nostre impressioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furiail compito di risollevare il talent Sky dal baratro della scorsa: le, dopo la prima puntata. Archiviata la prima puntata di X, ci sentiamo di azzardare un pronostico: sarà questa la miglioredel talent? Ed essendo i pronostici gratuiti (e spesso fatti per essere smentiti), vogliamo proprio esagerare: sarà questa la migliore giuria che la versione italiana del talent abbia mai avuto? Sulla carta certamente sì, nella pratica bisognerà attendere le live per confermare "o ribaltare il giudizio". All'indomani del debutto, però, una cosa sembra certa e condivisibile: non c'era mai stata una puntata d'esordio così divertente come quella andata in onda ieri sera su Sky e NOW. Le ombre del caso Morgan