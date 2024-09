Vetrofanie sulla storia di Friuli Doc nelle vetrine di negozi e pubblici esercizi

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 13 settembre 2024) In poche ore 78 elegantiin bianco e nero che riproducono alcuni scattidiDoc sono state prenotate da oltre trenta aziende associate a Confcommercio Udine, che hanno aderito all’iniziativa di supporto alla mostra fotografica organizzata dal Comune in occasione dei trent’anni della manifestazione. Da via Poscolle a via Paolo Sarpi, da via Gemona a piazza Primo Maggio, come in altre zone del centro storico e della periferia, le immagini compariranno in questi giorni su decine di