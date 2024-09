Una grande stagione di sport sta entrando nel vivo e sempre più persone scelgono i bar per seguirla

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo un’estate di, la nuovasta per entrare ancora più nelcon la partenza delle coppe europee di calcio e i loro nuovi formati, che prevedono più squadre e top match. E dopo la Serie A che è entrata nel, c’èattesa per la nuova Champions League, al via subito con tre big match che vedono impegnate Milan, Inter e Atalanta contro tre top team inglesi: si parte questo martedì 17 settembre con Milan-Liverpool, una delle classiche del calcio europeo, mentre il giorno seguente sarà la volta di Manchester City e Inter, le due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati e che si sono già sfidate nella finale di Champions del 2023, vinta dal club allenato da Pep Guardiola. Infine, giovedì 19, l’Atalanta, vincitrice dell’ultima Europa League, affronterà l’Arsenal.