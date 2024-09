Ucraina Zelensky apre | A novembre un summit per la pace la Russia sarà invitata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Kiev, 13 settembre 2024 – ”Il prossimoper lainsi terrà ae la”. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyrpartecipando alla conferenza annuale della “Yalta European Strategy” a Kiev. “Presenterò a Biden un piano per la vittoria””un piano per unaaffidabile” quello chepresenterà questo mese al presidente degli Stati Uniti Joe Biden (leggi qui). Lo ha annunciato lo stessopartecipando alla conferenza annuale della ‘Yalta European Strategy’ a Kiev.”un piano per la vittoria” dell’contro la, ha aggiunto. “Questo mese è previsto il nostro incontro con il presidente Biden. Gli presenterò un piano per la vittoria.