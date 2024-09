The Penguin svelato il punteggio su Rotten Tomatoes | meglio o peggio di The Batman?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sono arrivate online le prime recensioni della serie spin-off che vede protagonista il villain interpretato da Colin Farrell Le prime recensioni di Thesono arrivate. La serie spin-off della HBO con Colin Farrell, ambientata nel mondo di The, è approdata giovedì sull'aggregatore di recensionie le prime reazioni sono decisamente positive. Con un consenso del 91% da parte della critica, la serie ha ottenuto il bollino di garanzia Certified Fresh e ha anche superato il giudizio dato dalla critica al film del 2022 del regista Matt Reeves, che aveva ottenuto l'85% di recensioni positive. Thefarà il suo debutto su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Now il prossimo 20 settembre.