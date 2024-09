Tennis Casper Ruud | Con Sinner e Alcaraz c’è stato il cambio della guardia Djokovic è il migliore di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 2024 èil primo anno in cui nessuno dei Big Three (Novak, Roger Federer e Rafael Nadal) è riuscito a vincere uno Slam. A dividersi i due Major sono stati Jannike Carlos, con l’italiano che ha vinto l’Australian Open e lo US Open e con lo spagnolo che si è imposto al Roland Garros e Wimbledon. Sull’argomento si è espresso anche, che, in un’intervista ad Eurosport, che ha parlato proprio di questa stagione particolare. Il norvegese torna proprio sull’incredibile statistica tenuta da, Nadal e Federer: “Questo dice qualcosa su quanto siano stati estremamente dominanti loro tre, ma ora siamo nel momento del” Sulle vittorie di: “Quest’anno abbiamo due giovani giocatori che hanno vinto i quattro Slam. È divertente vedere con i tuoi occhi che ciò è possibile.