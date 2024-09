Sprangate fuori dalla scuola Tre minorenni in comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Avevano aggredito due coetanei a colpi di spranga con tanta violenza da spaccare il dente di un ragazzo. I fatti risalgono al mese di gennaio scorso nei pressi di un istituto scolastico di Magenta, ma l’altro giorno i Carabinieri della stazione di Sedriano hanno chiuso il cerchio eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, su disposizione del Gip presso il Tribunale per idi Milano, nei confronti di tre 16enni, residenti nell’hinterland milanese. Sono accusati di lesioni personali gravi in concorso. Quel giorno il gruppo di ragazzini ha avuto un diverbio degenerato in violenza. Si parla di futili motivi non meglio precisati. Ad avere la peggio è stato un ragazzo che, dopo avere ricevuto un colpo, ha perso i sensi, è caduto a terra e ha subito il distacco del dente.