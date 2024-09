Sono tutti dei guardoni che vogliono spiare la vita sessuale i peccatucci dei cosiddetti vip se ne fottono della questione morale | parla Asia Argento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Il MeToo? Non se ne può più, mi ha rotto le palle“, parola di. Dichiarazioni molto nette verso il movimento e i media dalla donna che fu considerata una delle prime promotrici, dopo aver accusato pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di molestie e violenza: “Con il MeToo si voleva fermare un mostro, invece il mostro è diventato il movimento stesso. Parafrasando Hollywood: è partito tutto come un documentario di denuncia alla Michael Moore per poi trasformarsi in un filmetto erotico tipo ‘Proposta indecente’. E la colpa è dei media,loro i veri criminali di tutta questa storia, sì, perché invece di simpatizzare con le vittime come me, che hanno denunciato, hanno manipolato e distorto le nostre storie rovinando ladi molte di noi“, ha continuato l’attrice.