Sgambetto dell’allenatore Guidotti fuori sei turni Risultato non omologato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) di Matteo Marzotti AREZZO Squalificato fino al prossimo 25 ottobre che, scorrendo il calendario del campionato di Promozione girone C, significaper sei giornate. Ecco a quanto ammonta la sanzione che il giudice sportivo ha inflitto ad Alessio, allenatore del Subbiano, che domenica scorsa sul campo del Pontassieve si è reso protagonista di un gesto che ha letteralmente fatto il giro del mondo complice il video che ha ripreso il suo gesto. Al minuto numero 45 del primo tempo, sul punteggio di 0-0, l’attaccante Bourezza viene lanciato in contropiede. La traiettoria del pallone lo porta a passare nei pressi della panchina diche entra in campo e stende con un intervento deciso la punta del Pontassieve. Immediata la decisione del direttore di gara: cartellino rosso ed espulsione.