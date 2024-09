Serie C 2024 2025 il Trapani sbaglia un rigore | 0-0 col Taranto allo ‘Iacovone’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Termina 0-0 il match train occasione della quarta giornata del girone C di. La squadra di casa conquista il secondo punto in classifica del suo avvio di campionato, mentre gli ospiti, allenati da Aronica, salgono a quota 5 dopo aver battuto il Crotone nel turno precedente. La prima occasione è delin un primo tempo dominato dagli ospiti. Al 9? Karic inventa un filtrante in area per Kanoute che da posizione laterale calcia di prima intenzione, ma Del Favero alza in corner e realizza il primo intervento della sua partita. Al 15? Kanoute ha unin movimento su assist di Lescano, ma Fiorani si immola e mura la conclusione dell’attaccante avversario.