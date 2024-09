‘Remote Pesaro’ e l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dal 3 al 16 ottobre la città diventa protagonista dell’esperienza di, evento diffuso che indaga il rapporto trae la nostra prevedibilità, a cura del collettivo Rimini Protokoll. Un evento, che diviene esperimento, in cui un gruppo di 40 persone avrà la possibilità di camminare attraverso la città indossando delle cuffie, guidate da una voce. Una esperienza che porta ad interrogarsi su come vengano prese le decisioni collettive: come agisce l’essere umano quando è guidato da un algoritmo? Le 40 persone coinvolte potranno osservarsi a vicenda, prendendo decisioni individuali ma rimanendo sempre parte di un gruppo. Lungo il percorso, registrazioni binaurali e musiche cinematografiche forniranno la colonna sonora del paesaggio urbano e il viaggio attraverso la città si trasformerà sempre di più in un film collettivo.