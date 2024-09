Quattro passi a San Ginesio Il balcone dei Sibillini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Vi è mai capitato di visitare San, ildei? Prima del terremoto del 2016 si trattava di uno dei borghi più vivi e visitati dell’Appennino centrale, grazie anche alla sua vista sul panorama circostante; oggi sono stati avviati molti cantieri, per riaprire nel minor tempo possibile monumenti storici di grande interesse come la Collegiata di Santa Maria Assunta e il Teatro Comunale Giacomo Leopardi, entrambi nella piazza principale. Nel frattempo, Sanè rinato come borgo degli attori, a partire dalla natura stessa del santo, che fu un attore romano e inventò – nel II secolo d.C. – un’antica forma di teatro all’aperto o di strada, prima di subìre il martirio sotto Diocleziano.