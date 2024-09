Pistoiese L’undici anti Cittadella prende forma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) A due soli giorni di distanza dal debutto casalingo contro laVis Modena, comincia areil possibile undici della. Lo scheletro sarà sempre quello del 3-5-2, ma a cambiare potrebbero essere alcuni degli interpreti, soprattutto dal centrocampo in su. In mediana infatti pare difficile rivedere insieme Caponi e Tanasa, con Grilli candidato a rimpiazzare uno dei due. Kharmoud e Larhrib, tra i più positivi da subentrati a Fiorenzuola, spingono invece per una maglia da titolare. Vederli entrambi in campo dal primo minuto è pressoché impossibile, ma è probabile che uno dei due possare il posto di Dibenedetto sulla corsia mancina. In attacco, nonostante la buona prova offerta all’esordio in campionato, Sparacello potrebbe lasciare spazio a Tascini, mentre non è in discussione per il momento il posto di Cardella.