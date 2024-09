Niente reunion per gli Smiths Ma c’è un modo per scoprirne l’importanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come in un film ben costruito su colpi di scena imprevedibili, mentre tutto il mondo era in preda all’agitazione per la riunione degli Oasis, sfruttando l’onda di un clamore montato in ben tre lustri di proverbialmente colorite schermaglie dialettiche tra i fratelli Gallagher, stava per accadere unaben più spiazzante e iconica. Parliamo sempre di un gruppo di Manchester, allo stessoscioltosi per le crescenti tensioni tra “fratelli” (stavolta artistici e non di sangue), una band che è stata il grande precedente del già citato duo simbolo degli anni 90, ma con un impatto culturale, per profondità di pensiero e ruolo generazionale, senza dubbio più significativo e duraturo. Parliamo, ovviamente, dei The