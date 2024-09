Musica incontri e visite in sinagoga Due giorni sulla cultura ebraica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) In occasione della Giornata Europea della, sono in programma eventi nelle principali città della provincia. A Pesaro domenica sarà possibile visitare ladi via delle Scuole dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con ingresso gratuito. Due sono le proposte della giornata: alle 16, alle 17 e alle 18 Pesaro Musei propone l’incontro ‘Dalla vita di una famiglia ebrea’ per far luce su usi e costumi dell’antichissima tradizioneche arrivano sino ainostri mentre alle 19 è in programma NIGGUNIM, concerto di Roberto Paci Dalò che rielabora materiali della tradizione unendo a clarinetto e clarinetto basso, live electronics e creando così un ponte tra tradizione e contemporaneità all’insegna di unadi preghiera che coinvolge suono e corpo.