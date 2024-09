Morto Chad McQueen chi era il figlio di Steve McQueen

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si è spento all’età di 63 anni, volto iconico di Karate Kid edi. L’attore e produttore nel corso della sua carriera aveva recitato nei primi due film della saga interpretando il personaggio di Dutch.era rimasto ferito dopo una brutta caduta avvenuta nel 2020 e da quel momento non si era completamente ripreso. Ad annunciare la morte, i figli Chase e Madison e la moglie Jeanie. Chi era, la carriera nel cinema e la passione per le corse Nato a Los Angeles il 28 dicembre 1960,è cresciuto a Malibu e debuttò nel cinema poco dopo aver compiuto 18 anni con il film Skateboard di Dick Wolf. Il grande successo arrivò con il cult Per vincere domani – The Karate Kid del 1984, primo capitolo della saga sulle arti marziali, in cui vestì i panni di Will Dutch, rivale del protagonista Daniel LaRusso.