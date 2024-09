Mondiale Endurance Kevin Manfredi nel team Fcc Tsr Honda France

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024)vestirà i colori rosso, blu e bianco delFcc Tsrnell’ultima tappa della stagione 2024 del. Nella 24 Ore del Bol d’Or, classico appuntamento che si terrà nel weekend sul circuito del ‘Paul Ricard’ in Francia, lo spezzino esordirà come pilota ufficiale nella classe Ewc in qualità di quarto pilota.ha avuto un inizio di stagione promettente con il Wojcik Racing777, dimostrando fin dalle prime gare una grande velocità, sia a Le Mans che a Spa, in sella allaCbr 1000RR, mantenendosi costantemente tra i più veloci della categoria Superstock.