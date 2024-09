LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | alle 11 30 si parte con la FP1 La Ferrari cerca conferme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Siamo pronti per vivere il 17° appuntamento di un campionato che si sta rivelando molto più combattuto e imprevedibile di quello che potevamo pensare fino a qualche settimana fa 10.45 Buongiorno e benvenuti a Baku! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP dell’! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio dell’, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino di Baku ci attende un fine settimana di estrema importanza per il prosieguo del campionato con la corsa al titolo che potrebbe ulteriormente riaprirsi. La giornata, sulle sponde del Mar Caspio prenderà il viaore 11.30 italiane (le ore 13.