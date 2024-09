LIVE Cobolli-Bergs 3-6 2-1 Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro si salva ancora da 15-40

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Va fuori giriche spedisce ampiamente lungo il rovescio lungolinea. Bravoad alzare le traiettorie ed allungare lo scambio. Grande fatica in quest’avvio di secondo set per. In entrambi i turni di battutasi èto da 15-40 anche a causa dello scarso numero di prime palle (8 su 16). L’no è riuscito però ad annullare le 4 palle break, tutte affrontate con la seconda. 2-1 Gioco: si ferma in rete il rovescio di, urlaccio dell’no che siper la seconda volta da 15-40. Seconda A-40prova ad aggredire la risposta ma non trova il campo.