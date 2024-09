La Camera di Commercio Città operosa e attenta alla fede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lucca, con le sue mura e le sue strade, è unache da secoli vive un profondo legame tra religiosità e operosità. La sua storia ci insegna chee impresa non sono mai stati due mondi separati, ma facce della stessa medaglia. Unacome Lucca, che da sempre si è distinta per la sua capacità imprenditoriale, ha trovato nella religiosità una guida morale e spirituale che ha orientato e sostenuto le sue attività economiche, creando un tessuto sociale unico e irripetibile. La festa di Santa Croce, che ogni anno illumina le vie della, è il simbolo più eloquente di questo legame profondo. Non si tratta solo di una celebrazione religiosa, ma di un momento in cui la comunità si ritrova unita attorno ai propri valori, rafforzando il senso di appartenenza e coesione.