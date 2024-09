Il progetto per il campo Rinasce il Mencarelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dada gioco in abbandono e degradato a nuova struttura con funzioni sociali e ricreative, capace anche di attirare turisti, offrendo un nuovo valore aggiunto al Castello. La Pro Loco di Montecatini Alto, dopo aver stretto un accordo per la gestione con il Comune, punta a ottenere un contributo dalla fondazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, grazie al bando "Piccole bellezze". Gianluca Fiorini, membro dell’associazione, spiega gli obiettivi di questo intervento. "Quando siamo venuti a conoscenza del bando della fondazione Caripit – racconta – ci siamo subito rivolti al Comune, perché un requisito per poter partecipare era la gestione del bene per il quale si chiede il finanziamento. Puntiamo a trasformare il vecchioda gioco Rismo, ormai inadeguato a ospitare partite del campionato dilettanti in un’area multiservizi.