Glasner | I soldi non comprano tutto il bello del calcio è lo stipendio emozionale

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Se dicessi a un diciassettenne dell’accademia, ‘Fai una verticale di 30 minuti, ti fa bene’, lui lo farebbe. Io da adolescente gli avrei chiesto perché. Mi piacerebbe che qualcuno me lo chiedesse ora. Mi aspetto che lo facciano. Va bene chiedere, ‘Perché vuoi che io faccia questo?’. Non voglio che i giocatori facciano le cose perché glielo diciamo noi. Dovrebbero farle perché ne vedono il beneficio. Non è come se fossimo nell’esercito. Dobbiamo convincerli“. E infatti Oliverracconta sempre che da adolescente fu scelto per rappresentare l’Austria Under-15. All’epoca giocava nella squadra del suo paese, il Riedau, un puntino sulla mappa a ovest di Linz. “L’allenatore mi disse: ‘Oliver, devi andare in un club più grande. Non posso invitarti se giochi per un piccolo paese’. Io dissi: ‘Ok, allora non invitarmi'”.