Giustizia Greco Due concorsi separati per garantire giusto processo

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessario considerare l’opportunità di avere dueper la magistratura requirente e per i giudicanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco, audito dalla commissione Affari costituzionali della Camera sui quattro progetti di legge e sul ddl costituzionale del governo relativi alla separazione delle carriere, come riporta il quotidiano Il Dubbio.Secondosi tratta di “un punto saliente per realizzare davvero due carriere distinte, garantendo uncon tre soggetti che siano realmente estranei tra loro: il giudice, il pubblico ministero e l’avvocato. La semplice separazione post- concorsuale non è sufficiente a raggiungere tale obiettivo”.