Giappone due aerei militari russi troppo vicini | caccia nipponici in scramble dopo 5 anni

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 - Le esercitazioni navali congiunte traa a Cina nel Mar delnon lasciano tranquillo il Paese del Sol levante. Ieri, per la prima volta in 5da combattimentosi sono decollati in(termine militare che definisce l'atto di far decollare unintercettore per identificare un aereo sconosciuto, ndr) per intercettare due velivoliallo spazio aereo nipponico. Due Tu-142 in volo sul Mar delIl ministero della Difesa di Tokyio ha denunciato l'accaduto: dalla mattina al pomeriggio di giovedì, dueTu-142 hanno sorvolato il mare trae Corea del Sud verso la regione meridionale di Okinawa. Poi hanno proseguito verso nord sopra l'Oceano Pacifico per concludere il loro viaggio al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido.