Finge l’acquisto di 320 auto preso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fermo, 13 settembre 2024 – Ha simulato ben 320 compravendite di, godendo dei benefici previsti dalla legge, evadendo così tasse e imposte di bollo per circa 450.000 euro. Ma non è finita qui: le vetture a lui intestate, venivano utilizzate per furti e rapine in modo che non si potesse risalire all’re del reato. Un vero e proprio truffatore seriale quello che è stato smascherato nei giorni scorsi dai carabinieri di Fermo. Nei guai è finito un 40enne napoletano, amministratore unico di una società fittizia con sede a Porto San Giorgio e in provincia di Napoli. L’indagine è partita da alcuni accertamenti su una serie di reati predatori, consumati nel Fermano, in cui venivano utilizzateche avevano un unico intestatario.