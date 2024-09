Fibra a casa | come richiederla

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ormai è indispensabile avere a disposizione una connessione internet veloce, sia per il lavoro che per i momenti di tempo libero. Laottica rappresenta una soluzione dalle ottime performance, perché garantisce una velocità superiore rispetto alle classiche connessioni ADSL o alle connessioni mobili. Mafare per richiedere una connessione con? Cos’è laottica Laottica è un tipo di connessione che impiega cavi specifici per trasmettere i dati ad una velocità molto elevata. Tra le possibilità di scelta più comuni, la FTTH (sigla che indica la dicitura Fiber to the Home) è quella che collega direttamente alla centralina più vicina. Questo vuol dire che si può contare su prestazioni eccellenti sia in termini di stabilità che di velocità. Scegliere un fornitore diFTTH significa usufruire di molti vantaggi rispetto alle altre tecnologie.