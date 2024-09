Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 2^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) La prima sfida al suo recente e dolce passato di Nico Mariani, il derby tra Fabriano Cerreto e Matelica ed un rinnovato incrocio tra Portuali ed Atletico Mariner sugli scudiseconda mandata del massimo campionato regionale Vallesina, 13 settembre 2024 – Continua a girare la ruota dell’Marche. Dopo le prime tracce lasciate dalla prima, il secondo turno è indomenica 15 settembre. In campo per prime, scenderanno Monturano Campiglione ed Urbania alle 14.30. Dalle 15.00: Maceratese-Alma Juventus Fano e Portuali-Atletico Mariner. Due sfide, tutt’altro che banali qualora si considerassero i tratti nostalgicidoppia sfida. I biancorossi, pronti a sfilare nel nuovo ‘Helvia Recina’ dopo il completamento dei lavori di restyling, affrontano per la prima volta dall’ultimo precedenteSerie C 2016-2017 i rivali color granata.