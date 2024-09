E se la taglia sui mangiatori di gatti segnasse la fine ultima del trumpismo?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’è la storia ufficiale, quella che finisce sui manuali, che è fatta di grandi date, di grandi uomini, di grandi eventi che si sno sulla continuità dei giorni. Ma sotto la sua superficie scorre una storia simbolica, che è fatta invece di segnali, di coincidenze, di minuzie, di enigmatiche correlazioni. Quest’è del tutto aleatoria, ed è per così dire la storia vista dai poeti: quella storia in cui la scomparsa delle lucciole segna una cesura più significativa della nazionalizzazione dell’industria elettrica. Ebbene, in base alla storia ufficiale avrei detto (sbagliandomi, purtroppo) che ladelè stata l’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021; e magari un domani dirò che sono state le elezioni del prossimo novembre. Ma sul mio quaderno segreto annoterò un’altra data: 11 settembre 2024.