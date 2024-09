Duemila espositori lungo il circuito | arriva la mostra scambio del Crame

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prima di tuffarsi nel weekend dedicato alla mobilità sostenibile con ‘Imola Green’ (20-22 settembre), l’Autodromo torna a ospitare questo fine settimana uno dei suoi cavalli di battaglia. È ladel, Club romagnolo auto e moto d’epoca, pronta ad animare i tornanti dell’Enzo e Dino Ferrari da oggi a domenica. Si tratta della 46esima edizione di uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo per i collezionisti di auto, moto e biciclette d’epoca. Oltrepresenti sulla pista e nel paddock delcon ricambi, memorabilia, accessori e veicoli vintage. Decine di migliaia gli appassionati cheno in città nella tre giorni della fiera (ingresso giornaliero 12 euro; abbonamento 32 euro; omaggio per gli under 14).