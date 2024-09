Crollo Verstappen UFFICIALE | ancora più dietro nella griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 13 settembre 2024), adesso è anche: il pilota della Red Bull rischia grosso nel prossimo Gran Premio.più inrispetto al solito Momento difficile e con la seria possibilità che il quarto mondiale di fila possa realmente sfuggire di mano. Diciamo che Maxnon se la passa bene e da oggi iniziano anche le prove libere del Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. E diciamo che per una delle primissime volte da quando domina, è proprio indi(Lapresse) – Ilveggente.itOvvio che si saprà molto già nel corso di questo pomeriggio con i risultati delle prime libere. Ma di solito, l’olandese, si nasconde, cercando poi di uscire fuori durante le qualifiche e poi soprattutto in gara. Momento delicato, dicevamo, e anche i bookmaker iniziano a picchiare duro.