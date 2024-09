Coppa Davis l’Italia si qualifica alle Finals se…Le combinazioni e l’ipotesi sconfitta con l’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha vinto i primi due confronti della fase a gironi della, in corso di svolgimento sul cemento indoor della Unipol Arena di Bologna: mercoledì gli azzurri avevano regolato il Brasile per 2-1 grazieaffermazioni in singolare di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, oggi la squadra di Filippo Volandri si è imposta sul Belgio per 2-1 dopo il sigillo di Berrettini in singolare e il successo in doppio firmato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La nostra Nazionale svetta così in testa alla classifica del gruppo A con 2 punti (4 partite vinte su 6), davanti a Olanda e Belgio (1 punto e 3 partite vinte per entrambe). Il raggruppamento si concluderà nel fine settimana: sabato si disputerà Belgio-Brasile, mentre domenica andrà in scena Italia-Olanda.