Ci ha lasciati Cinema in lutto è morto l’attore e figlio d’arte La triste notizia dalla famiglia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Addio aldi una delle star più famose di tutti i tempi. Aveva 63 anni ed era rimasto ferito dopo una brutta caduta avvenuta quattro anni fa. Da allora non si era mai completamente ripreso. Ad annunciare ladella morte sono stati i figli Chase e la moglie Jeanie in un post pubblicato su Instagram che ha fatto ben presto il giro del mondo. “Con dolore annunciamo la morte di nostro padre Chad McQueen. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l’esempio di una vita piena di amore e dedizione”, si legge nella nota che annuncia la scomparsa del, produttore edi Steve McQueen. Leggi anche: “È finita”.