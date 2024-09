Che cos’è il Fridgescaping e perché non è una buona idea farlo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 13 settembre 2024) Neanche il tempo di digerire una tendenza, che TikTok ne propone subito un’altra. Se vi sembrava assurdo il trend di sistemare i vassoi dei controlli di sicurezza negli aeroporti, anche ilsusciterà qualche domanda.vuol dire arredare l’interno del frigorifero con oggetti decorativi per renderlo più bello. Curiosamente, quest’arte non nasce su TikTok (ma sul social prolifica), quanto in ambito decorativo. A inventarlo, per così dire, nel 2011 fu la designer Kathy Perdue, che, va detto, si limitò solo a proporre dei contenitori eleganti. Capostipite di questo movimento sui social, invece, è Lynzi Judish la regina del frigo bello a cui dedica ogni giorno una cura maniacale.no, risponde. In fondo ciò che rende bello il cibo spinge anche a mangiare meglio e a evitare gli sprechi (dice).