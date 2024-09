25mila presenze a Medioevo a Valvasone

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nemmeno la pioggia e il maltempo sono riusciti a scalfire il successo di2024, che riesce ancora una volta, come già accaduto nel corso della precedente edizione, a superare la soglia delle 25 mila. L’allerta meteo ha costretto al rinvio della serata in programma per giovedì, Fulgor Noctis, poi recuperata sabato, e ad anticipare diverse attività della domenica al primo pomeriggio – la giostra equestre e l’avventura medievale sono andate in scena alle 13, il corteo dei nobili alle 15. Nonostante ciò, anche con la pioggia molte persone si sono trattenute aper continuare a godersi la festa. La serata è stata chiusa in anticipo, ma questo non ha inficiato la buona riuscita dell’evento e l’entusiasmo dei partecipanti.